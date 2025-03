Motorista perde o controle, atropela e mata idoso na frente do filho dele em São Paulo

Em São Paulo , um carro desgovernado saiu de um supermercado e invadiu a calçada, resultando na morte de um idoso de 77 anos. Ele estava caminhando com seu filho, Níbal, que por pouco não foi atingido. O acidente ocorreu na zona oeste, e a morte foi confirmada no local pelos bombeiros. O motorista alegou ter sofrido um mal súbito e não apresentava sinais de embriaguez, segundo o filho da vítima. A Polícia Civil investiga o caso, e as imagens de segurança podem esclarecer a dinâmica do acidente. A avenida ficou interditada por cerca de duas horas.



