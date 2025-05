Motorista que atropelou homem que voltava do trabalho é indiciado por homicídio culposo

O Ministério Público de São Paulo denunciou Erik Rodrigo Batista por homicídio doloso, após atropelar e matar Cristiano Almeida da Cruz, em Guarulhos.



O acidente aconteceu enquanto Cristiano voltava do trabalho. Eric confessou ter consumido bebida alcoólica antes do incidente e está preso desde o atropelamento.



A defesa alega que ele estava passando mal no momento do acidente. Noélia, mãe de Cristiano, lamenta a perda do filho, que deixou cinco filhos, e espera justiça. A família busca responsabilizá-lo, não só pelo atropelamento, mas também por não ter prestado socorro.



