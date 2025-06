Motorista que atropelou jovens em São Caetano estava a 108 km/h

O laudo pericial foi concluído e revela que Brendo dos Santos, de 26 anos, dirigia a 108 km/h quando atropelou e matou Isabelli Lima da Costa e Isabela Regis, ambas de 18 anos, em São Caetano do Sul, no ABC paulista. A velocidade é quase o dobro do limite permitido na via, que é de 60 km/h. O carro possuía um escapamento modificado, o que aumentou sua potência. O motorista está preso desde 9 de abril e enfrenta acusações de duplo homicídio qualificado. A defesa de Brendo alega que o semáforo estava verde para ele.



