Motorista relata pânico com ataques a ônibus em São Paulo

Os ataques a ônibus em São Paulo continuam com novos registros, somando 850 casos. Nesta sexta-feira, um homem foi preso em Santo Amaro após lançar uma pedra no parabrisa de um coletivo. Na região metropolitana, três pessoas foram detidas em Itapevi por vandalizar ônibus. A SP Trans afirmou que colabora com a polícia. O motirista Ivo Loyloa mostrou preocupação sobre a crescente violência nos transportes públicos, comentou: "É difícil porque a situação está ficando bem difícil para todos nós. Esperamos que isso se resolva, porque está aumentando, e ninguém merece."



