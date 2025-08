Motorista suspeito de embriaguez atropela 30 pessoas em evento comunitário

Um carro dirigido por um motorista com suspeita de embriaguez atropelou cerca de 30 pessoas durante um evento comunitário, onde a igreja local vendia pastéis. Entre as vítimas estava uma criança de 5 anos que sofreu queimaduras em 40% do corpo devido ao óleo quente derramado. O Corpo de Bombeiros socorreu seis crianças e três adultos. Após o acidente, o motorista fugiu, mas se apresentou na delegacia horas depois e foi preso em flagrante. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro inicialmente, mas um laudo posterior confirmou a presença de álcool no sangue.



