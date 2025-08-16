Mulher é agredida até a morte por companheiro dentro de casa no Rio, diz polícia

A polícia investiga a morte de Paloma Batista de Oliveira, 29 anos, encontrada em sua residência em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, após ser agredida até a morte pelo companheiro, na frente do filho de 4 anos. O relacionamento, marcado por brigas, durou três meses. Testemunhas e familiares já foram ouvidos pela Polícia Civil. O caso está sob investigação pela delegacia de homicídios da região.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!