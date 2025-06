Mulher é expulsa de audiência online nos EUA ao preparar lanche para filha

Durante uma audiência virtual em Detroit, nos EUA, por uma infração de trânsito, uma mulher foi expulsa ao preparar um sanduíche de pasta de amendoim e geleia para sua filha de 3 anos. O juiz se incomodou com a atitude e criticou o traje da mulher, que usava uma camiseta larga. Ela explicou que aguardava há horas pela audiência e sua filha estava doente. Após colocar um roupão sobre a camiseta e pedir desculpas, o vídeo do incidente se tornou viral nas redes sociais. Em entrevista, a mulher, que trabalha como estilista, resumiu o episódio com bom humor, dizendo que estava apenas tendo um "dia de mãe".



