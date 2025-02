Rosilda da Silva, de 47 anos, foi vítima de uma bala perdida enquanto estava em casa na comunidade no Jardim América, zona norte do Rio de Janeiro. Ela foi atingida na cabeça ao ir ao banheiro e chegou sem vida à UPA da Penha. A delegacia de homicídios investiga a origem do disparo ocorrido durante um tiroteio entre facções rivais.