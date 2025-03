Mulher quebra mandíbula ao ser atingida por tiro de borracha disparado por policial em MG

Uma mulher teve a mandíbula quebrada após ser atingida por um tiro de bala de borracha disparado por um policial militar durante a dispersão de uma festa de Carnaval em Capinópolis (MG). A polícia informou que o disparo foi acidental e alegou que os policiais foram hostilizados pela população. A mulher baleada nega ter participado da confusão. Um dos foliões teria tentado pegar a espingarda do policial. No hospital, o irmão da vítima agrediu o policial envolvido no incidente e foi preso em flagrante.



