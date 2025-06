Mulher suspeita de mandar matar a cunhada em disputa por herança é presa em SP

Uma mulher de 74 anos foi presa no Aeroporto Internacional de Guarulhos ao retornar dos Estados Unidos. Marlene Pinheiro Bragagnolo é suspeita de mandar matar sua cunhada, Rosana Bragagnolo, em junho de 2018 em Itu. O crime envolveu dois homens que se passaram por clientes e dispararam contra a empresária. Quatro outras pessoas também foram presas pela participação no crime. A motivação estaria relacionada à partilha da herança entre as duas. Marlene deve passar por audiência de custódia ainda hoje.



