Mulheres Positivas: Cabeleireiras recebem dicas de empresária bem-sucedida para melhorar negócio

No quadro Mulheres Positivas, as cabeleireiras Kelly e Michelle compartilham sua jornada ao abrir um salão em sociedade. No encontro com Janine Goossens, co-fundadora do Salão Jacques Janine, elas recebem conselhos sobre formação profissional e expansão de negócios. Janine reforça a importância da técnica e sugere estratégias para atrair novos clientes, como atuar em mídias sociais e oferecer serviços para grupos corporativos. O conhecimento adquirido com a empresária renomada inspira as cabeleireiras a buscar maiores ambições no setor.



