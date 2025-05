Mulheres Positivas: Ivete Sangalo dá conselhos a jovem cantora de São Paulo

O Mulheres Positivas deste sábado (10) fala sobre as dificuldades das artistas para construir uma carreira de sucesso. É preciso muita determinação para abrir caminhos. Amanda canta na noite de São Paulo e o sonho dela é se firmar no cenário musical brasileiro. A apresentadora Fabi Saad conversou com ninguém menos que a Ivete Sangalo para dar algumas dicas preciosas pra Amanda. Acompanhe!



