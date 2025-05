Novas regras do CFM ampliam acesso à cirurgia bariátrica

O Conselho Federal de Medicina alterou as normas para cirurgias bariátricas, permitindo que adolescentes a partir de 14 anos realizem o procedimento. O índice de massa corporal (IMC) também foi reduzido, possibilitando que pessoas com obesidade grau 1 sejam candidatas. Estima-se um aumento de 20% na realização dessas cirurgias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!