Número de infartos em jovens aumenta no Brasil; entenda De acordo com o Ministério da Saúde, as internações por infarto em pessoas com menos de 40 anos cresceram 184% em duas décadas

