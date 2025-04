Ônibus tomba e deixa 10 mortos em Araguari (MG)

Na madrugada desta terça (8), um ônibus tombou em uma curva da MG-223, em Araguari, Triângulo Mineiro, resultando na morte de 10 pessoas, incluindo duas crianças. Aproximadamente 50 pessoas estavam no veículo. 19 feridos foram socorridos pelos bombeiros e levados para hospitais da região. A polícia investiga as causas do acidente.



