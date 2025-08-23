Operação apreende 100 mil papelotes de cocaína na zona sul de São Paulo

Uma operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar apreendeu 100 mil papelotes de cocaína em uma residência na zona sul de São Paulo. Um homem foi preso em flagrante enquanto se preparava para transportar as drogas, que seriam colocadas em malas dentro de um carro. O local era usado como ponto de armazenamento dos itens. Também foram apreendidos R$ 4,3 mil em dinheiro e o veículo do criminoso. A operação representou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão ao tráfico de drogas.



