Operação contra o PCC é considerada a maior já realizada contra crime organizado

Polícia Federal desmantela rede bilionária de lavagem de dinheiro em oito estados

Fala Brasil|Do R7

A Polícia Federal realizou uma megaoperação que desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro liderado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Considerada a maior ação já realizada no Brasil contra o crime organizado, a operação ocorreu em oito estados e envolveu 1.400 agentes para cumprir 350 mandados de busca e apreensão relacionados à indústria de combustíveis.


A investigação revelou que cerca de mil postos e 1.600 caminhões-tanque distribuíam gasolina adulterada com metanol, substância tóxica desviada do porto de Paranaguá. A facção criminosa usava fintechs e fundos de investimento na Avenida Faria Lima para movimentar financeiramente o esquema.


O presidente Lula ressaltou nas redes sociais que essa foi a maior resposta estatal ao crime organizado, com medidas para proteger consumidores e recuperar recursos públicos. Como consequência da operação, as fintechs serão agora regulamentadas como bancos pela Receita Federal.


Durante a operação Carbono-Oculto, foram cumpridos apenas seis dos quatorze mandados de prisão preventiva devido à suspeita de vazamento de informações, considerada atípica pelas autoridades.




