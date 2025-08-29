Operação contra o PCC é considerada a maior já realizada contra crime organizado

A Polícia Federal realizou uma megaoperação que desarticulou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro liderado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Considerada a maior ação já realizada no Brasil contra o crime organizado, a operação ocorreu em oito estados e envolveu 1.400 agentes para cumprir 350 mandados de busca e apreensão relacionados à indústria de combustíveis.

A investigação revelou que cerca de mil postos e 1.600 caminhões-tanque distribuíam gasolina adulterada com metanol, substância tóxica desviada do porto de Paranaguá. A facção criminosa usava fintechs e fundos de investimento na Avenida Faria Lima para movimentar financeiramente o esquema.

O presidente Lula ressaltou nas redes sociais que essa foi a maior resposta estatal ao crime organizado, com medidas para proteger consumidores e recuperar recursos públicos. Como consequência da operação, as fintechs serão agora regulamentadas como bancos pela Receita Federal.

Durante a operação Carbono-Oculto, foram cumpridos apenas seis dos quatorze mandados de prisão preventiva devido à suspeita de vazamento de informações, considerada atípica pelas autoridades.

