Operação no Rio de Janeiro acaba em prisões e apreensões de armas

Na manhã desta quinta (31), dois suspeitos foram presos e dois fuzis apreendidos durante uma operação no Rio de Janeiro . Moradores da comunidade ouviram tiros e correram. O alvo foi uma facção criminosa envolvida com roubo de carga e tráfico de drogas. A operação começou em setembro do ano passado, resultando na prisão de mais de 570 pessoas e recuperação de bens avaliados em mais de R$ 40 milhões. Valores bloqueados ultrapassam R$ 70 milhões.



