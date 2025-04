Pacientes dizem que remédios para epilepsia estão em falta no Brasil

A escassez de remédios essenciais para epilepsia tem provocado crises graves em pacientes, incluindo crianças. Ana, mãe do pequeno Miguel, de 9 anos, e Viviane Paiva, em Goiás, relatam hospitalizações por falta dos medicamentos. Segundo a Associação Brasileira de Epilepsia, a troca da farmacêutica responsável atrasou a importação da matéria-prima. A Anvisa confirma a mudança, enquanto o Ministério da Saúde diz não ter sido notificado. Estados, como São Paulo, sugerem alternativas, mas a associação cobra apuração do Ministério Público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!