Padarias em São Paulo são investigadas por lavagem de dinheiro do PCC

Estabelecimentos paulistas são suspeitos de integrar esquema do crime organizado

Um relatório do Ministério Público e da Polícia Federal aponta que algumas padarias em São Paulo estão sob suspeita de envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa do Brasil. A Pérola do Brooklin, Iracema, Nova Salamanca, Bela Suil, Nova Copacabana e Bela Portugal estão entre as padarias investigadas.


As investigações revelam que esses estabelecimentos usam "laranjas" para movimentar recursos ilícitos do PCC. A descoberta integra uma força-tarefa das autoridades brasileiras iniciada em 28 de agosto, que estima que as organizações investigadas tenham movimentado cerca de R$ 140 bilhões.

