PCC usa drones para monitorar operações policiais em São Paulo

A preocupação com o uso de drones pelo crime organizado aumentou entre as autoridades. Na região metropolitana de São Paulo , Jonathan Correa de Araújo, líder do PCC em Diadema, usava drones para monitorar as operações policiais. Conhecido por exibir armas e motos de luxo nas redes sociais, Jonathan foi baleado e morto durante uma ação policial. Ele tinha 11 passagens pela polícia por crimes como homicídio e roubo. No local, foram encontrados armas, dinheiro, joias, celulares e um drone usado para vigiar a polícia e o tráfico de drogas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!