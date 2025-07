Peão morre após ser pisoteado durante prova de rodeio em Mato Grosso

Uma competição de rodeio no Mato Grosso resultou na morte do peão José, de 20 anos. Ele foi pisoteado após cair do touro e receber um coice na cabeça. O incidente foi registrado em vídeo que circula nas redes sociais. A equipe médica presente na competição tentou socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!