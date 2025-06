Peça em cartaz em São Paulo retrata a vida da esposa do pintor Salvador Dalí

A atriz Mara Carvalho estreou recentemente, em São Paulo, a peça ‘Gala Dalí’. No palco, Mara apresenta a história e os dilemas da famosa esposa do pintor espanhol surrealista, Salvador Dalí. Na peça, é possível ver que ela também era uma artista. Mara também assina o texto da peça e explicou o porquê quer contar essa história. Confira!



