Pedestre morre atropelado na rodovia Ayrton Senna

Na manhã desta terça (1º) uma pessoa morreu após ser atropelada na rodovia Ayrton Senna, próximo a Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo . O acidente resultou na interdição total da pista na saída do pedágio. Motoristas e motociclistas aguardaram enquanto funcionários da concessionária realizavam a limpeza do local. O veículo envolvido ficou no acostamento com danos visíveis na frente. A identidade da vítima ainda não foi divulgada.



