Polícia afirma ter concluído caso da morte de ciclista com prisão de todos os envolvidos

A polícia prendeu todos os envolvidos no assassinato do ciclista Vitor Medrado, ocorrido durante um assalto em fevereiro, em São Paulo. Jefferson de Sousa Jesus foi detido em Paraisópolis; ele pilotava a moto usada no crime. Eric Benedito Veríssimo, que atirou na vítima, foi preso anteriormente, logo após outro roubo. As autoridades trabalham atualmente na perícia da arma utilizada. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar Jefferson e a rota da moto. Suedna Barbosa foi detida como chefe da quadrilha que adulterava placas de motocicletas para dificultar a identificação. Vitor Medrado era um ciclista experiente que participava de competições e dava aulas.



