Polícia de Alagoas busca bebê sequestrada por grupo armado

A polícia de Alagoas está em busca de uma bebê de duas semanas sequestrada em Novo Lino, próximo à BR-101. O crime ocorreu quando a mãe foi abordada por um carro com três homens e uma mulher. As polícias de Alagoas e Pernambuco estão colaborando na investigação. Inicialmente, um homem foi preso, mas liberado após comprovar sua inocência. O pai da criança retornou de São Paulo para acompanhar o caso. A família conduziu protestos para obter mais informações.



