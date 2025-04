A Polícia Civil prendeu dois suspeitos de participarem do golpe ‘Boa noite, Cinderela’ em São Roque, interior de São Paulo . A operação ocorreu logo pela manhã desta sexta (4), resultando na prisão de Jonathan, considerado um dos alvos principais. Os detidos foram levados à delegacia, passaram por exames de corpo de delito e prestaram depoimento. A polícia continua com as buscas por mais integrantes da quadrilha.



