Polícia de SP desmantela quadrilha do falso advogado

Três pessoas foram presas durante a operação em São Paulo , que desmantelou uma quadrilha especializada no golpe do falso advogado. Estima-se que 1.500 vítimas no Rio Grande do Sul tenham sido enganadas por criminosos se passando por advogados. Os golpistas cobravam taxas para liberação de valores judiciais e utilizavam contas laranjas para receber os pagamentos via Pix. A investigação continua na busca por outros envolvidos na prática criminosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!