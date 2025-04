Polícia do RS prende agiotas que torturavam clientes para cobrar dívidas

A polícia desmantelou uma quadrilha de agiotas que operava em Porto Alegre (RS) e internacionalmente, com mais de mil clientes. O esquema começou com um assalto a banco em 2023, em Porto Alegre, rendendo mais de meio milhão de reais. A organização criminosa, com mais de 40 integrantes, usava a violência para cobrar dívidas e lavava dinheiro através de bens e uma empresa de eventos. Foram cumpridas mais de 100 ordens judiciais em oito municípios gaúchos e Santa Catarina, resultando na prisão de 15 pessoas e apreensão de mais de R$170 mil, veículos e embarcações.



