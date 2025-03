Polícia encontra cativeiro e liberta idosa sequestrada em São Paulo

A polícia resgatou uma policial civil aposentada de 72 anos, sequestrada em São Paulo a caminho da casa da filha. Câmeras registraram o momento em que três criminosos abordaram a idosa, obrigando-a a entrar em seu carro. Durante 12 horas, eles acessaram suas contas bancárias e realizaram transferências, além de tentar abrir contas digitais em seu nome. No cativeiro, a polícia encontrou um caderno com instruções para aplicar o golpe das milhas aéreas. Dos três sequestradores, apenas um foi preso e revelou o local onde a vítima estava. Os outros dois suspeitos foram identificados e estão sendo procurados. O crime se soma a mais de 200 casos de extorsão mediante sequestro registrados recentemente em São Paulo. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!