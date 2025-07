Polícia identifica suspeitos de envolvimento na morte de empresário no autódromo de Interlagos

A polícia de São Paulo identificou os suspeitos relacionados à morte do empresário Adalberto Júnior, de 35 anos, encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos. Quatro pessoas foram levadas à delegacia para serem ouvidas. A empresa de segurança envolvida não revelou o nome de dois funcionários presentes no dia do desaparecimento. Um dos investigados é Leandro Pinheiro, que possui antecedentes criminais e foi preso com munições. Segundo a investigação, Adalberto frequentava o autódromo de Interlagos e pode ter se desentendido com seguranças ao estacionar irregularmente. Seu corpo foi encontrado quatro dias após seu desaparecimento em um buraco no autódromo.



