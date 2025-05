Polícia invade desmanches em operação contra venda ilegal de peças de motos roubadas em SP

As Polícias civil e Militar de São Paulo realizam nesta quinta-feira (29) uma operação contra desmanches e venda de peças de motos roubadas. A investigação revelou que as motos eram trazidas para locais específicos durante a madrugada, quando eram desmontadas e suas peças organizadas para venda. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, resultando na prisão em flagrante de um homem e uma mulher. As autoridades continuam a recolher materiais relacionados ao esquema criminoso, mostrando a dimensão do crime.



