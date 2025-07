Polícia investiga assassinato de empresário em Guarulhos

A polícia trabalha para identificar o criminoso que matou o empresário Arcilon Silva em Guarulhos, Grande São Paulo. Ele sofreu uma emboscada registrada por câmeras de monitoramento. O atirador esperou em outro veículo e disparou quando Arcilon entrou na caminhonete, após uma falha inicial da arma. Arcilon era proprietário de uma serralheria próxima ao local do crime. A perícia foi realizada na caminhonete e os investigadores buscam mais imagens para entender a execução. Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato, nem testemunhas foram ouvidas até o momento.



