Polícia investiga morte misteriosa de empresário no Autódromo de Interlagos; veja o que se sabe

A polícia investiga a morte do empresário Adalberto Amarilio Junior, cujo corpo foi encontrado em um buraco no autódromo de Interlagos, São Paulo . Uma câmera, que estava presa ao capacete do empresário e não foi encontrada, é peça central na investigação, pois pode conter imagens dos últimos momentos de Adalberto. A família espera que algum registro armazenado na nuvem ajude a esclarecer o ocorrido. O empresário havia participado de um evento no local e seu desaparecimento levanta suspeitas sobre um possível acidente ou crime.



