Polícia investiga tentativas de assalto em SP após denúncias de telespectadores do Fala Brasil

A polícia de São Paulo investiga vídeos enviados por telespectadores do Fala Brasil que capturam duas tentativas de roubo semelhantes na zona leste da cidade. No primeiro flagra, mãe e filha são ameaçadas por um assaltante armado, mas conseguem escapar. Dias depois, a abordagem se repete em outro local próximo.



