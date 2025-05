Polícia pede exames para investigar morte da atriz mirim Millena Brandão

Inicialmente, ela foi atendida com sintomas atribuídos à dengue. Durante a internação, foi identificada uma massa de 5 cm no cérebro, ainda sem confirmação se se trata de um tumor ou cisto, e ela sofreu 12 paradas cardíacas. A Secretaria Municipal de Saúde abrirá uma sindicância para apurar os atendimentos realizados.



