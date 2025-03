Polícia prende integrantes de quadrilha que roubava motos em São Paulo

Integrantes de duas quadrilhas de roubo de motos foram presos na Grande São Paulo . Após uma troca de tiros com a polícia em Itapevi, um dos homens foi atingido e o passageiro da moto fugiu. A investigação revelou dois desmanches e identificou 27 jovens envolvidos nos assaltos. O líder do grupo, Mateus Costa Silva, negociava motos roubadas. Durante as investigações, mensagens mostraram comemorações dos roubos. A defesa de Mateus não foi encontrada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!