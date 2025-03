Polícia prende membro de quadrilha especializada em roubo de alianças e relógios de luxo

Em São Paulo, a polícia realiza uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos de relógios e alianças, utilizando motos. Um homem foi preso em Embu das Artes (SP), e sua esposa foi levada para ser ouvida. A prisão ocorreu o cumprimento de um mandado na casa do suspeito. Anteriormente, ele havia sido preso no dia 7 de fevereiro tentando roubar um relógio dentro de um carro luxo no Itaim Bibi, na capital paulista. Ele foi pego com uma arma e uma moto roubada, mas foi libertado no dia seguinte sob custódia.



