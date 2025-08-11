Polícia prende quadrilha que clonava controles e invadia condomínios de luxo em São Paulo

Uma operação policial em São Paulo desmantelou uma quadrilha especializada em invadir condomínios de luxo usando controles clonados. Os criminosos copiavam o sinal de radiofrequência dos controles automáticos, permitindo a entrada nos prédios e o roubo de pertences dos apartamentos. Muitos casos ocorreram em locais com manobristas, que facilitavam o acesso dos ladrões. A Secretaria de Segurança Pública alerta os moradores para cancelarem acessos suspeitos e investir em sistemas anticlonagem, que geram códigos dinâmicos, dificultando as invasões. Na última semana, foram presos 12 suspeitos, entre eles valetes envolvidos na operação criminosa.



