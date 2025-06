Polícia prende suspeito de matar deputada e balear senador nos EUA

Nos Estados Unidos, um homem de 57 anos, invadiu as casas de dois parlamentares democratas em Minnesota. A deputada Melissa Hortman e seu marido foram mortos, enquanto o senador John Hoffman e sua esposa ficaram feridos e estão hospitalizados. O criminoso estava disfarçado com uniforme policial, máscara e dirigindo um carro com luzes de emergência e foi preso após uma operação com helicópteros e 20 equipes da polícia. Ele enfrenta acusações de homicídio e tentativa de homicídio, podendo receber pena de até 40 anos de prisão. As autoridades investigam os motivos do crime.



