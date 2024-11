Polícia prende suspeito de tentar matar prefeito de Taboão da Serra (SP)

Um homem identificado como Gilmar foi preso em Barueri sob suspeita de participação no ataque ao prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva. Ele estava dentro do carro que cercou o veículo do político. O prefeito foi baleado no ombro e está internado em um hospital para recuperação. A polícia busca outros quatro suspeitos relacionados ao caso. Não há informações sobre a motivação do crime.