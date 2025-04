Polícia realiza operação contra quadrilha de furto de cabos subterrâneos no Rio e em São Paulo

Nesta quinta (24), a Polícia Civil realizou uma operação contra uma quadrilha especializada no furto de cabos subterrâneos no Rio de Janeiro e em São Paulo . Cinco indivíduos foram detidos. A operação bloqueou 200 milhões de reais em contas e bens do grupo. Os criminosos operavam principalmente à noite, contando com batedores armados para facilitar o transporte dos cabos para ferros-velhos. A quadrilha também praticava lavagem de dinheiro usando empresas reais e fantasmas.



