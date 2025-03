Policiais são flagrados agredindo homem rendido em São Paulo

Testemunhas registraram policiais militares agredindo um homem já rendido em São Paulo . As imagens mostram agressões enquanto familiares tentam intervir e chamam pela Corregedoria. O homem tentou se refugiar em um quarto, mas os policiais arrombaram a porta, o renderam novamente e o agrediram com socos e chutes.



