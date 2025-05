Policial aposentado reage a tentativa de roubo e mata criminoso em SP

Um policial aposentado reagiu a uma tentativa de assalto ao seu carro importado em um bairro nobre de São Paulo . Durante o confronto, três disparos foram ouvidos. Um vídeo mostra dois dos criminosos fugindo e um terceiro, cambaleando, que cai na calçada e morre no local. O carro do sargento aposentado permaneceu na cena para perícia, e ele não ficou ferido.



