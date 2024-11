Policial denunciado por delator do PCC é preso em investigação sobre lavagem de dinheiro

A Polícia Federal prendeu 13 pessoas em uma investigação sobre um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado R$ 6 bilhões s nos últimos cinco anos. A operação ocorreu em seis estados e no Distrito Federal, com cumprimento de 16 mandados de prisão e 41 buscas. Entre os presos está um Cyllas Elia, policial denunciado pelo empresário Vinicius Gritzbach, executado a tiros no aeroporto de Guarulhos em 8 de novembro.