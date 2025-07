Policial que matou jovem marceneiro por engano é afastado

O jovem marceneiro Guilherme Dias Ferreira, de 26 anos, foi confundido com um ladrão e morto por um policial militar enquanto corria para pegar o ônibus após o trabalho em São Paulo. O policial Fábio Pereira de Almeida, responsável pelo disparo, foi solto após pagar fiança e afastado do serviço operacional. Além de atirar sem confirmação de identidade, o policial prendeu erradamente um colega de trabalho de Guilherme. As investigações seguem pelo departamento de homicídios e proteção à pessoa.



