Porca ferida é encontrada em canteiro de avenida da Grande São Paulo

Uma porca foi encontrada ferida no canteiro de uma avenida em Carapicuíba, Grande São Paulo. Um morador informou que o animal aparece frequentemente na área e tem filhotes que circulam nas ruas próximas. Ninguém soube informar a identidade do proprietário dos animais. A porca apresentava um ferimento na cabeça e, enquanto estava no local, cavava o chão à procura de comida.



