Porsche que homem dirigia antes de agredir idoso é encontrado na zona leste de SP

O porsche que um homem dirigia antes de agredir um idoso foi encontrado em um prédio comercial na zona leste de SP. A polícia descobriu que o veículo não era do agressor. O idoso reclamou do barulho que o carro estava fazendo. Richard Henrique Julião e mais três homens agrediram o idoso, desferindo socos e pontapés. A confusão só terminou quando moradores interferiram.



