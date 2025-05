O preço dos ovos em São Paulo aumentou 40% nos últimos quatro meses. A dúzia passou de R$10 para quase R$15. Com isso, o custo para fazer uma omelete com três ovos subiu de R$2,50 para R$3,60. Este é considerado o maior aumento na cesta básica deste ano pelo Procon de São Paulo.



