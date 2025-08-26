Preso por ameaçar Felca tinha acesso a sistemas policiais

A prisão de Cayo Lucas dos Santos ocorreu em Olinda, Pernambuco. Ele tinha acesso ao sistema da polícia do estado e admitiu que as senhas eram comercializadas em grupos de aplicativos. Cayo confessou que invadia sistemas públicos, vendendo dados sigilosos na internet, e que conseguia inserir informações de mandado de prisão de qualquer pessoa. Ele também é investigado por vender material de abuso infantil. A operação foi desencadeada após ameaças feitas ao influenciador Felipe Bressani. Outro homem foi detido na mesma ação e ambos foram autuados por invasão de dispositivo informático e enfrentarão uma pena de até cinco anos.



